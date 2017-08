Se siete tra quelli che amano andare al mare in spiaggia portandosi dietro tutto l'occorrente per mangiare e bere nella solita borsa frigo sono in arrivo cattive notizie. Da qualche tempo infatti in alcune spiagge è stato deciso di introdurre un costo aggiuntivo, un extra per tutti quelli che si presentano con valigetta frigo al seguito. Come segnala Repubblica, la trovata ha accolto in questi giorni i turisti in alcuni lidi di Marina di Pisticci, in provincia di Matera, dove all'ingresso era richiesto un costo ulteriore di 5 euro per chi aveva la borsa frigo.

In realtà il sovrapprezzo è una usanza ormai diffusa in diverse strutture della zona per evitare di vietare completamente il cibo sotto gli ombrelloni come è previsto invece in molte altre località. "È una novità che abbiamo introdotto di recente per evitare problemi con il cibo che eventualmente un cliente porta e di cui non conosciamo l'origine e soprattutto per evitare che venga lasciata troppo immondizia in spiaggia, come accade spesso: altrimenti avremmo difficoltà serie a rispettare l'obbligo di raccolta differenziata", ha spiegato infatti uno dei gestori dei lidi del posto, sottoleinando che l'extra rispetto all'affitto degli ombrelloni è un deterrente sull'introduzione del cibo dall'esterno