A San Foca, in Salento, le persone disabili e affette da malattie neurodegenerative invalidanti hanno la possibilità di fare il bagno a mare in tutta sicurezza e trascorrere ore di relax in spiaggia insieme ai loro amici e familiari. Nella località in provincia di Lecce esiste infatti un lido, attrezzato per i malati di SLA e per i disabili neuromotori, nato da un’idea di un poliziotto salentino che nel 2014 è stato colpito da Sla. Si tratta di Gaetano Fuso, quarantenne che dopo aver visto in pochi mesi cambiare la sua vita ha dato vita al progetto “La terrazza. Tutti al mare”. Insieme alla moglie Giorgia Rollo e ad alcuni amici il poliziotto ha creato l'associazione 2HE, che attraverso il progetto “Io posso” gestisce la struttura balneare nella Marina di Melendugno, in collaborazione con il Comune, l'Asl Lecce, Aisla, Libera e la Polizia di Stato. L’ingresso della Polizia nel progetto è stato sancito dal protocollo d’intesa firmato al Teatro Apollo di Lecce dal Capo della Polizia di Stato e direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli, e dal presidente pro tempore dell’Associazione l’avvocato Giorgia Rollo, moglie di Fuso. L’accordo prevede la collaborazione della polizia alle attività della terrazza “Tutti al mare”.

La spiaggia amica dei disabili – fruibile gratuitamente – è operativa dal 2015 e ha consentito finora a centinaia di persone affette da diverse patologie di frequentare il lido e fare il bagno come tutti gli altri. Lo stabilimento, unico nel suo genere, dispone di un’ampia passerella per agevolare tutte le manovre necessarie e la facile percorribilità della spiaggia. Ci sono box doccia e bagni attrezzati, sedie e lettini speciali, bagnini con formazione specifica. A disposizione degli ospiti infermieri e personale specializzato e il box infermieristico è attrezzato con cateteri di aspirazione, aspiratori chirurgici, e altri dispositivi di emergenza come ventilatori polmonari e defibrillatori.