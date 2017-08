Lavorare stanca: gli italiani lo fanno meno degli altri. È il risultato di una ricerca di Italiani.Coop che sulla base di dati Eurostat e Istat ha confrontato la durata della vita lavorativa nel nostro Paese con quelle degli altri Stati. Non si tratta del tempo che noi italiani trascorriamo in ufficio, quello è in linea con la media europea. la ricerca ha analizzato infatti gli anni di produttività di un lavoratore: 30,7 in Italia, contro una media di 35 nel resto d'Europa. Il Paese in cui si lavora più a lungo è la Svezia, con una media di 41,2 anni di carriera, seguito da Paesi Bassi e Danimarca, dove la vita lavorativa dura rispettivamente 39,9 anni e 39,2 anni.

Un po' meglio di noi fa la Bulgaria, Paese in cui i lavoratori aspettano 32,1 anni prima di andare in pensione, lavorano una media di 40,8 ore alla settimana. In Italia la media delle ore che si passano in ufficio sono invece 37. Si lavora di più anche in Grecia e Croazia, rispettivamente la vita lavorativa in questi Stati dura 32,3 e 32,6 anni.

Per quanto riguarda invece la differenziazione per professioni dalla ricerca emerge che gli impiegati d'ufficio lavorano meno durante la settimana: la media è di 35 ore. Quelli che lavorano più ore sono i dirigenti e gli addetti all'agricoltura e alla pesca (47,1 e 45,4 ore).

Dallo studio si evince che il gap tra le ore lavorate dagli uomini e dalle donne negli ultimi anni non tende a diminuire: la forbice è rimasta praticamente costante. Nel 2015, ultimo dato disponibile, gli uomini sono stati impegnati per una media di 40,6 ore, mentre le colleghe hanno lavorato per una media di 35,0 ore.