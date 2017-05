A 30 settimane di gravidanza, Summer Bostock, 29 anni, australiana, si è ritrovata con una dolorosa eruzione cutanea su tutto il corpo. Poi la sentenza choc dei medici: era allergica del bambino che portava in grembo e che sarebbe dovuto venire al mondo dì ad un mese circa. Secondo gli esperti, la donna sarebbe stata colpita da un rara coso estremo della cosiddetta eruzione polimorfa della gravidanza (PEP). A partire dalla pancia, le macchie rosse si era allargate alle spalle e alle gambe, per poi ricoprire tutto il corpo e svanire solo poche ore dopo la nascita di Izaiah, il suo primogenito.

Summer, originaria di da Brisbane, Queensland, ha raccontato la sua drammatica esperienza a Metro: “Sei fondamentalmente allergica al tuo bambino”, le avrebbe detto il suo medico, spiegando di aver avuto a che fare con altri esempi di PEP, “ma nessuno è così cattivo come il mio”. La donna dopo la comparsa delle prime macchie si è rivolta al medico di famiglia che le aveva fornito una crema calmante. I risultati non arrivano, così che Summer prova con un bagno nella farina d’avena, che ha proprietà antinfiammatorie e da tempo è stata utilizzata per trattare le condizioni della pelle, come l’eczema. Anche questo tentativo però non dà esiti positivi.

La prima a sospettare della PEP è sua madre Kym Holwerda dopo aver letto dei sintomi su Internet. I medici, purtroppo, confermano, spiegando però di non poter fare molto per aiutarla. La situazione finisce col peggiorare, così a 37 settimane di gravidanza, il dolore era così intenso che fu ammessa al Redlands Hospital di Cleveland, Brisbane. “Il personale medico si è affollato intorno a me, perché non avevano mai visto un caso così prima”, spiega Summer. Quattro giorni dopo, il 20 gennaio 2012, Izaiah nate con taglio cesareo, perché la sua frequenza cardiaca ha cominciato a diminuire durante il travaglio.

E immediatamente dopo il parto, l’eruzione cutanea comincia a sparire. Summer, nonostante l’esperienza drammatica del suo primo parto, ha avuto altri due bambini, Elijah, ora tre anni, e Josiah, ora uno. La causa completa della PEP è sconosciuta, ma l’Associazione britannica dei dermatologi (BAD) spiega che è molto più comune nelle prime gravidanze, sottolineando come potrebbe essere legata a fattori ormonali. In un articolo aggiornato a gennaio di quest’anno, BAD ha dichiarato: “L’eruzione polimorfa della gravidanza è un disturbo della pelle relativamente comune che si verifica nelle donne di età fertile. Di solito si presenta nelle donne durante la prima gravidanza. La ricorrenza nelle gravidanze successive è insolita (meno del sette per cento dei casi) e più mite”.