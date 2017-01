In borghese, ma senza mai dimenticare di essere delle poliziotte. Giovedì scorso, vigilia della festività dell’Epifania e soprattutto prime ore di saldi in tutta Italia, due agenti fuori servizio e in giro per negozi hanno adocchiato e bloccato un giovane ladro mentre stavano facendo shopping. L’arresto è avvenuto in via Sestri Ponente, la via dello shopping del ponente di Genova. Le due poliziotte, una in servizio in questura e l'altra nel commissariato di zona di Sestri Ponente, si sono accorte del giovane ladro – un ventenne ecuadoriano – che aveva appena rubato vestiti per bambini in una boutique della zona. Quando il giovane ha capito di essere stato scoperto dalle due agenti ha tentato di scappare spingendole ma è stato poi fermato e arrestato per rapina impropria.

L'arresto mentre le due poliziotte erano a caccia di saldi – Da quanto è emerso, poco prima del fermo la poliziotta in servizio nel commissariato, dopo avere notato aggirarsi in zona per i saldi tante persone munite di borse schermate per neutralizzare i sensori antifurto, aveva scherzato con la collega sull’eventualità di acciuffare un ladro. “Ma guarda quanti ladri in servizio, vuoi vedere che ne becchiamo uno”, aveva infatti detto alla collega poco prima di trovarsi davanti davvero a un ladro di abbigliamento.