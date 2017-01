Studenti in classe con giubbotti, cappelli, sciarpe e coperte per far fronte al freddo. Succede all'istituto industriale "Volta" di Palermo, nel capoluogo siciliano. Il sistema di riscaldamento, infatti, non sarebbe più adeguato a far fronte alle esigenze della struttura e l'ondata di freddo di questi ultimi giorni ha costretto gli studenti a rientrare in classe, dopo le vacanze, armati di plaid e sciarpe. Il problema potrebbe essere risolto con un intervento di manutenzione straordinaria della caldaia ma, come ci ha raccontato un docente che abbiamo raggiunto telefonicamente, l'istituto non ha i fondi necessari per eseguire la manutenzione.

Sempre secondo quanto raccontatoci dal docente, la questione sarebbe stata segnalata anche alla Provincia ma "come succede sempre con queste cose, passano dalla Provincia alla Regione, dalla Regione alla Provincia e nessuno però risolve il problema". Il malfunzionamento del sistema di riscaldamento sarebbe già stato rilevato qualche anno fa ma, ogni volta, è stato risolto grazie ad interventi tampone. Quest'anno, invece, non è stato possibile accendere la caldaia e garantire, quindi, il riscaldamento dei locali della struttura. E non si sa per quanto tempo ancora l'istituto sarà costretto a fare affidamento su un sistema di riscaldamento inadeguato.

Scene queste viste anche a Roma e Napoli in questi giorni: ragazzi e ragazze costrette a seguire le lezioni al gelo.