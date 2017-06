Tremolio alle ginocchia e mente in subbuglio: gli esami di maturità cambiano, ma l'emozione dominante degli studenti no. Così, anche se passano le generazioni, i più "vecchi" non possono fare a meno di guardare ai maturandi con benevola comprensione e a rivolgere loro i propri auguri. Dal mondo dello spettacolo a quello delle istituzioni, ogni anni gli ex studenti illustri fanno il loro personale in bocca al lupo agli studenti per il primo giorno della maturità, quello in cui tutta l'emozione si concentra sulle tracce della prova d'italiano. Nel 2017 è stato proprio il Miur, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a veicolare i primi auguri sul proprio sito ufficiale e attraverso l'account Twitter.

Il mondo della musica dalla Amoroso ad Antonello Venditti.

"Spaccate!", incoraggia Antonello Venditti, mentre Laura Pausini ricostruisce il suo esame di stato poco dopo aver partecipato a Sanremo. Auguri ai maturandi anche da Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Michele Bravi.

I consigli dello chef Borghese.

Mangiare è importante per allenare il cervello e avere energie sufficienti per pensare, elaborare calcoli e affrontare la sfida delle maturità. Soprattutto, "più di quattro sapori nella bocca, non si capisce niente" e, allo stesso modo, non ha senso studiare troppo la notte prima degli esami.

Samantha Cristoforetti.

Qualche giorno prima dell'esame è Samantha Cristoforetti, astronauta italiana che è stata "inquilina" della Stazione Spaziale Internazionale, a dare tre importanti suggerimenti agli studenti. Uno per il prima: "Arrivate preparati", uno per il giorno dell'esame: "Siate riposati"; uno per il dopo: "Finiti gli esami, sarete giovani adulti, non fatevi trattare da ragazzini. Siete adulti con la capacità e la responsabilità di agire attivamente per il miglioramento del nostro mondo".