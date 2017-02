All'improvviso si è accorta che aveva sbagliato direzione prendendo l'autostrada ma invece di uscire al primo casello utile e tornare indietro ha pensato di fare inversione di marcia percorrendo l'autostrada contromano al volante della sua vettura con i tre figlioletti a bordo. È quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica sul tratto abruzzese della A14, tra i caselli di Vasto Sud e Termoli. Protagonista dell'assurdo episodio una mamma di 37 anni residente in provincia di Chieti che era al volante della Kia Picanto con a bordo i suoi tre figlioletti: i maggiori di 7 e 5 anni e il più piccolo di pochi mesi

A rendere l'episodio ancora più incredibile il fatto che la donna non era sotto effetti di alcol né di altre sostanze vietate in quanto alterano la percezione alla guida. A segnalare alla polizia stradale la sua presenza contromano sabato sera sono stati diversi automobilisti allarmati per un possibile incidente. La 37enne è stata intercettata solo una trentina di chilometri dopo della Polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud che infine l'ha fermata evitando ben più gravi conseguenze.

Alla donna, risultata negativa sia al test dell'alcol sia a quello per la droga, è stata ritirata la patente di guida, sequestrata l'auto e contestata una infrazione di oltre duemila euro. Secondo la ricostruzione degli agenti, la mamma aveva preso l'autostrada intorno alle 22 di sabato ma invece di imboccare il tratto in direzione Pescara ha preso la corsia sud. Dopo circa quaranta chilometri si è accorta di aver sbagliato. Invece di attendere l'uscita successiva di Poggio Imperiale ha deciso così di mettere in pratica l'assurda e pericolosissima manovra.