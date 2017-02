Brutte notizie per i consumatori europei: a causa del maltempo che nelle ultime settimane ha investito paesi come Italia e Spagna i prezzi delle verdure – soprattutto di quelle a foglia – sono destinati a subire aumenti anche significativi, visto che la produzione è nettamente calata e ci sono condizioni di penuria un po' ovunque. Tra gli ortaggi i cui prezzi potrebbero salire ci sono insalata, zucchine e melanzane. Se il brutto tempo influenzerà anche la stagione della semina, i prezzi potrebbero aumentare anche alla fine del 2017.

Una delle aree maggiormente colpite dal maltempo nelle ultime settimane è quella di Murcia, nel sud della Spagna, dove si produce circa l’80 per cento della frutta e della verdura fresche che vengono consumate in Europa nei mesi invernali. Da un mese e mezzo la zona è stata coinvolta dalle piogge più copiose degli ultimi 30 anni. Numerosi campi sono stati distrutti dalle alluvioni e i raccolti sono stati sospesi del tutto.

Danni significativi sono stati causati da freddo e neve anche in Italia, paese ugualmente importante per la produzione di verdura. Secondo le associazioni di categoria, come CIA-Agricoltori italiani e Coldiretti, a fine stagione i danni per il settore saranno tra i 300 milioni e il miliardo di euro. Coldiretti spiega che la regione più colpita è la Puglia, dove freddo e nevicate avrebbero causato circa cento milioni di euro di danni. Sempre secondo l'associazione di categoria il 70 per cento delle consegne di ortaggi nella regione è stato sospeso.

I danni all'agricoltura in Spagna e Italia hanno avuto serie conseguenze anche sui rifornimenti dei supermercati del Nord Europa: nel Regno Unito, ad esempio, la lattuga viene importata per lo più dagli Stati Uniti. La scarsità sta spingendo al rialzo i prezzi in tutto il continente.