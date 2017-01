Eric Belile, un imprenditore a capo di una società produttrice di macchine fotocopiatrici, ha deciso di lasciare la guida della sua azienda ai propri dipendenti poco prima di ritirarsi per andare in pensione. L'uomo, la cui storia è stata raccontata dai principali quotidiani francesi, ha ritenuto che fosse più giusto lasciar il timone ai lavoratori piuttosto che ai figli, o piuttosto che venderla a una società concorrente e intascare milioni di euro.

Come racconta il quotidiano transalpino ‘Ouest France', "Belile avrebbe potuto vendere La Générale de bureautique", un'azienda di successo produttrice di fotocopiatrici situata a Nantes, in Bretagna, "ma ha scelto di passare il testimone al suo team perdendo dei soldi" perché "glielo dovevo", spiega l'imprenditore francese al quotidiano regionale. "Lo dovevo ai lavoratori. Per me è naturale che l'azienda resti ai dipendenti: abbiamo costruito il progetto insieme. Non è una decisione altruista, è semplicemente l'evoluzione normale delle cose. Vendere ad un gruppo avrebbe significato dei licenziamenti", spiega ancora Belile.

Naturalmente la transizione sarà piuttosto complessa e lunga: l'imprenditore, infatti, ha avuto cura di predisporre un sistema giuridico finanziario che gli consentirà di accompagnare i dipendenti fin quando non saranno effettivamente in grado di prendere le redini della società. Con questa impostazione, concretamente, spiega il quotidiano, "sacrificherà, per 7 anni, 4 milioni di euro di dividendi". "Preferisco guadagnare meno soldi e che l'azienda rimanga ai dipendenti". La Générale de bureautique attualmente ha un fatturato di 8 milioni di euro e ha registrato nel 2016 una crescita del 25%.