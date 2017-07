È di sue morti e tre feriti gravi il bilancio del grave incidente verificatosi questa mattina sulla via del Sale, la strada che collega Monesi di Mendatica (Imperia) a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Le cinque persone coinvolte viaggiavano nella stessa auto, un fuoristrada con targa francese, quando il conducente ha perso improvvisamente il controllo della vettura che, dopo una serie di carambole, ha finito al sua corsa in un burrone all'altezza di Upega, nella zona denominata "Bosco delle Navette". I vigili del fuoco del reparto Saf di Imperia, insieme ai colleghi del distaccamento di Sanremo e il soccorso alpino hanno dovuto estrarre i corpi dalla lamiere: due passeggeri sono deceduti sul colpo, mentre altri tre sono stati trasportati in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Vista la difficoltà di raggiungere la zona molto impervia, sono intervenuti anche due elicotteri "Drago" del 115 decollato da Genova e l’elisoccorso di Cuneo. Ancora da chiarire i motivi dell'incidente, soprattutto il perché chi guidava il veicolo ne ha perso il controllo, facendolo ribaltare all'interno del precipizio.