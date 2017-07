Terribile episodio nel pomeriggio di venerdì a Imperia. Un bambino di appena due anni e mezzo infatti è improvvisamente caduto dal balcone dell'abitazione di famiglia, nel quartiere di Oneglia, rimanendo gravemente ferito. Al momento dell'incidente il piccolo si trovava nell'appartamento al secondo piano di una palazzina dove vive con la sua famiglia di origini tunisine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando in compagnia della sorellina sul terrazzino di casa quando, forse salendo su una sedia, si è sporto troppo dalla ringhiera, perdendo l’equilibrio e cadendo di sotto.

Il piccolo ha fatto un volo di oltre sei metri finendo sul marciapiede sottostante. L'allarme è scattato subito visto che in casa vi era la mamma e i fratelli maggiori, ma a chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito impotenti alla drammatica scena. Sul posto sono subito accorsi diverse ambulanze i cui i sanitari hanno stabilizzato il bimbo per il trasporto in ospedale. Viste le condizioni critiche, però, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Le condizioni del piccolo infatti sono gravissime, avrebbe riportato un forte trauma cranico oltre a fratture in varie parti del corpo. Alla vista del figlio esanime sull'asfalto, la madre del bimbo ha avuto un malore e anche lei ha avuto bisogno dell'assistenza sanitaria di un’ambulanza accorsa sul posto.