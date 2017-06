Un tratto dell'autostrada A14 tra i caselli di Imola e Ravenna, in direzione sud, è stato chiuso al traffico a partire dalle 7 e 45 di stamattina a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti: i due camion, dopo essersi scontrati, si sono ribaltati ed hanno preso fuoco. Nell'incidente ha perso la vita una persona. Lo comunica, in una nota, Autostrade per l'Italia che in precedenza aveva parlato di due feriti. Per la persona ferita nel sinistro, viene spiegato ancora, è dovuta intervenire l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto al chilometro 55. Le operazioni di spegnimento dei due mezzi, tuttora in corso da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti con sei mezzi speciali, risultano particolarmente complesse anche a causa del materiale trasportato dai due veicoli cioè bobine di carta e ferro.

All'interno del tratto interdetto alla circolazione, il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda. Si deve uscire obbligatoriamente a Imola, dove al momento si registrano 6 chilometri di coda, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può tornare in autostrada all'altezza di Faenza. Alternativamente si può uscire anche a Castel San Pietro. Per lo stesso motivo verso Bologna ci sono 12 chilometri di coda tra Forlì e Imola, dove il traffico scorre su una corsia, così come sono state segnalate ripercussioni anche sulla Diramazione per Ravenna a partire da Bagnocavallo. In alternativa si può uscire a Forlì e dopo aver percorso la Via Emilia rientrare a Imola. A chi è diretto a Bologna dal sud, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Protezione Civile per la distribuzione dell' acqua e il personale di Autostrade per l'Italia.