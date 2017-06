“Sentivo come una musica in testa che mi diceva di farlo. Avevo preso l'Lsd mischiandolo con alcolici qualche giorno prima e da allora le allucinazioni non avevano mai smesso di perseguitarmi”. Sono parole assolutamente agghiaccianti quelle pronunciate da Samuele Viale, 19 anni, di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Il ragazzo ha descritto così quell’improvviso blackout che lo ha spinto all’omicidio Giuseppina Casasole, la 59enne, originaria di Viterbo. Viale, tossicodipendente, l’ha buttata da un dirupo. Secondo le ricostruzioni, avrebbe dato un calcio alla donna che si trovava a passeggio col cane e stava raccogliendo dei fiori sul ciglio della strada, sembra sotto l'effetto di droga.

La confessione.

Dopo essere stato fermato e interrogato, Viale, ha spiegato le sue ragioni ai Carabinieri della stazione locale. Ha spiegato di conoscere bene la figlia 17enne della vittima, che studia allo Ski College, e anche la sua vittima, ma quel pomeriggio del 30 maggio non si è reso conto di chi fosse. Ai militari ha detto di avere bevuto anche alcolici, creando un mix che potrebbe avere peggiorato le allucinazioni. Chi conosce il 19enne, a Limone, evidenzia che aveva lasciato la scuola per lavorare come idraulico e operaio e che era già noto ai carabinieri dopo essere stato sorpreso con piccole quantità di droga. Ma la compagna del padre, Stefania, assicura: “Noi non sapevamo niente, ma lui non è un tossico”.

Insulti sul profilo Facebook.

Nel frattempo sul suo profilo Facebook, dove si definisce ‘giocatore di poker professionista', come spesso accade di fronte ad episodi di cronaca analoghi, si stanno moltiplicando gli insulti da parte degli utenti. In particolare, sono numerosi i commenti sotto l'ultimo post condiviso dal 19enne, in cui viene evidenziata una frase: ‘Date sempre il giusto valore alle persone'. "Assassino con la faccia da imbecille", "Parli proprio tu di dare il giusto valore alle persone!" e "Speriamo che anche tu possa morire male e senza motivo". I suoi amici stanno ora chiedendo la cancellazione del profilo: "Samuele è un bravo ragazzo, aveva avuto problemi ma quasi mai prendeva droghe pesanti. Lui ha sbagliato, ma tutti gli stanno dando del mostro e bisogna trovare chi lo ha ridotto così vendendogli l'Lsd. Dopo il 30 maggio non si era più fatto vedere, non usciva di casa ed era troppo silenzioso, ma non voleva dirci nulla".