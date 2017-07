Da pochi minuti il capitano del volo Jet2 partito da Ibiza e diretto a Leeds, in Gran Bretagna, aveva ordinato a tutti i passeggeri di indossare le maschere d'ossigeno. All'improvviso, infatti, poco dopo il decollo, il velivolo aveva incomprensibilmente iniziato a perdere quota e sembrava ormai inesorabile lo schianto dell'aereo in mezzo al mare. Nel corso di quei minuti concitati Nickola Tye, giovane 39enne madre di due figli originaria di Sheffield che si trovava sull'isola spagnola per una breve vacanza con le amiche, ha deciso di filmare gli ultimi istanti della sua vita e di mandare "l'ultimo sms" al marito. "Se mi succedesse qualcosa, sappi che ti ho amato".

Quello però non è stato l'ultimo sms, il comandante infatti è riuscito a completare tutte le manovre di emergenza e a effettuare un atterraggio all'aeroporto di Barcellona, salvano la situazione. "Quando ho visto le maschere d'ossigeno e l'aereo scendere in picchiata ho pensato che non avrei visto mai più la mia famiglia", ha spiegato Tye ai giornalisti intervenuti sul posto. Come anticipato, il velivolo alla fine è atterrato all'aeroporto di Barcellona a causa di un guasto tecnico. Dopo quattro ore di attesa, i passeggeri sono stati imbarcati su un altro volo diretto a Leeds, la destinazione originaria.