Il presepe napoletano approda a Chigago, quelli più celebri sono i tre esposti all'Art Institute di Chicago, il Metropolitan Museum di New York e il Carnegie Museum di Pittsburgh, che a differenza del primo vengono modificati ogni anno. La peculiarità di questi presepi è che sono gli unici a esporre pastori napoletani. In merito si è espresso anche Garry Wills, professore emerito di Storia presso la Northwestern sottolineando la presenza nel presepe di una copia in alabastro dell'Ercole Farnese, ritrovato nel 1546 a Roma e portato al Mann da Ferdinando IV nel 1787.

"Il Salvatore è nato per noi in ogni luogo e in ogni momento. Ma soprattutto a Napoli"

Queste le parole con cui si esprime Wills in merito allo stretto legame fra la città del sole e l'arte presepiale, da cui anche gli Usa si lasciano conquistare. A Chigago è stato Bellenger, fino al 2015 curatore della sezione medievale dell'Art Institute di Chicago, a voler comprare quel presepe napoletano, con oltre 200 pastori della metà del Settecento che riempiono la classica scenografia, dove al centro si trova il tempio diroccato con la Natività, a sinistra una taverna, e a destra il corteo dei re Magi e dei pastori.

Il presepe nella tradizione napoletana.

La storia della rappresentazione della Natività in passato, da San Francesco in poi, si è sempre soffermata sul ruolo dei Gesuiti, messo in risalto dal gusto barocco, fin quando alla corte dei Borbone di Napoli non prese piede una feconda tradizione, che da allora ha prodotto arte presepiale di genarazione in generazione. Significati sociologici e religiosi da scoprire, i pastori e le loro allegorie, il mondo animale, gli angeli alla Sacra Famiglia, i venditori ambulanti, gli artigiani e i frequentatori della taverna restituiscono, in micromondo costruito ad arte, il momento più prezioso della cristianità.