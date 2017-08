Una donna distesa su un telo insieme al figlioletto di pochi mesi davanti alla tomba del marito morto quando lei era ancora incinta. È la foto pubblicata da Artgalery su instagram e che sta facendo commuovere gli utenti del social dopo essere diventa in pochi giorni virale attraverso le condivisioni sul web. “Il vero amore non ha fine”, recita la didascalia e la dedizione della donna per il suo uomo, morto mentre era pilota dell'aeronautica miliare statunitense, ne è la prova.

L'immagine risale al 2014 ed è stata scattata al Miramar National Cemetery, un cimitero militare federale che si trova a San Diego, nello stato della California, in Usa, dove è noto il fenomeno delle cosiddette “sentinelle dell’amore” che quasi ogni giorno si recano sulle tombe degli scomparsi per accudirle e raccogliersi in preghiera. Protagonista della foto è Jenn Budenz che all'epoca aveva partorito il figlioletto Andrew Jr da appena due mesi. Il piccolo non ha mai conosciuto il suo papà, il Maggiore Andrew Budenz, morto quando lui stava per nascere. Un dolore enorme che la donna ha attenuato cercando di stare più tempo possibile sulla tomba del marito.