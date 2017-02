Anis Amri, il tunisino ritenuto responsabile della strage al mercatino di Natale del 19 dicembre a Berlino, poi ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti a Sesto San Giovanni (Milano), probabilmente avrebbe voluto raggiungere la Sicilia dopo l’attentato in Germania. E, in particolare, il terrorista avrebbe voluto raggiungere Palermo dove era stato detenuto in carcere e dove aveva conosciuto una donna siciliana con cui aveva avuto una frequentazione. È questa l’ipotesi degli inquirenti milanesi che indagano sul tunisino. La donna che secondo quanto emerso dalle indagini Amri avrebbe voluto raggiungere è stata già sentita dagli investigatori e ha detto di non sapere nulla della fuga e ignorare dunque i progetti del tunisino. I due, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, si sarebbero conosciuti a Palermo tra il 2011 e il 2015 e sarebbero rimasti in contatto fino a qualche mese fa, anche quando il tunisino era già in Germania. L'ipotesi che Amri avesse come meta Palermo è stata anticipata dal Tg3 e poi confermata da fonti giudiziarie.

Le rivelazioni di una giovane italiana su Anis Amri – Solo qualche giorno fa del terrorista di Berlino ucciso da due poliziotti nel Milanese aveva parlato un’altra donna italiana, che al tabloid Bild ha raccontato di aver conosciuto l’attentatore in Italia e che per un periodo Amri avrebbe vissuto con lei in una località vicino Roma. La donna nell’intervista al Bild ha descritto Amri come un uomo allegro e “quasi infantile” che però poi improvvisamente sarebbe diventato “molto diverso”. Ha raccontato che con suo marito facevano sempre casino, bevevano, fumavano e incontravano donne e che poi appunto Amri si sarebbe trasformato e avrebbe iniziato a pregare cinque volte al giorno. La giovane italiana ha detto però che con lei Amri non avrebbe mai parlato dell’Isis.