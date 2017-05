Oltre 2000 studenti per tre giorni di musica a Nisida, tra i ragazzi detenuti dell'istituto penale minorile, per sensibilizzare entrambi i mondi alla musica e al suo valore di solidarietà e socializzazione. Un progetto che vede coinvolti assieme il Teatro San Carlo di Napoli e il Centro Europeo di Studi di Nisida, oltre all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Fino a domani, infatti, l'isolotto partenopeo ospiterà una maratona musicale che permette a oltre 2000 studenti, di oltre 50 istituti scolastici del territorio, di esibirsi. Solo nella giornata di ieri, sul palcoscenico allestito a Nisida hanno suonato più di 700 ragazzi. Molte le discipline praticate, nell’ambito della danza e della musica, classica e pop.

Portare i ragazzi delle scuole a Nisida è stato voluto per una duplice funzione: per i detenuti, affinché possano comprendere cosa significhi suonare con passione, dedizione e disciplina e vengano attratti dal senso estetico, implicito in ogni esecuzione musicale, a prescindere dal repertorio; per i ragazzi, provenienti dalle scuole, affinché comprendano, in un luogo così carico di significati, l’importanza di valori legati alla famiglia e all’educazione. Rosanna Purchia, Sovrintendente Teatro di San Carlo, ha dichiarato

La nostra mission, da statuto, è la diffusione dell'arte musicale e l'educazione musicale della collettività, e questo è l’obiettivo che cerchiamo di perseguire in ogni decisione e in ogni attività che affrontiamo. Stamane il meraviglioso panorama che si scorge da Nisida, è stato invaso da centinaia di ragazzi che con il loro entusiasmo e tanta disciplina e volontà, hanno suonato facendo squadra tra loro, dimostrando di aver appreso valori importanti, legati allo studio, al divertimento, alla passione, alla collaborazione.

Infatti, il Teatro di San Carlo, sempre in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è promotore del Musical Talent School, talent riservato ai ragazzi delle scuole della Regione Campania, che, una volta selezionati attraverso l’invio di un video, saranno convocati ad un’audizione, che avrà luogo all’Auditorium della Scuola Ipia Sannino di Ponticelli, nei giorni 16 – 17 – 18 maggio alle ore 9:30. I vincitori si esibiranno il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica.