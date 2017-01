in foto: Dettaglio dalla cover del fumetto di "Natale in Casa Cupiello"

Ritorna in libreria, dopo oltre 20 anni dalla sua prima pubblicazione, in una nuova edizione, "Il teatro di Eduardo De Filippo a fumetti". Una collana di fumetti pubblicata dalla Nicola Pesce Editore che annovera tra le sue fila alcuni nomi illustri del mondo del fumetto, come gli autori Bonelli Daniele Bigliardo, Giuseppe Ricciardi e i gemelli Cestaro. Ritorna dunque in libreria, in versione cartonata e a colori, la collana che nel 1994, prima con Elledi e poi con Tappeto Volante, aveva ottenuto un grande successo di lettori.

Il motivo principale per aver riproposto la ristampa di questa collana è stato senza dubbio far conoscere il genio di Eduardo De Filippo e del suo teatro alle nuove generazioni, attraverso un mezzo, oggi, più fruibile e ormai intergenerazionale. Basti pensare a come il fumetto sia ormai considerato un fenomeno culturale ed artistico a tutti gli effetti, oltre ad essere “oggetto” da collezione, da regalare non più solo agli appassionati.

Nuove cover e lettering.

Caratteristiche di questa collana, poi, saranno le nuove cover di Nigraz e un lettering interamente rifatto, anche attraverso cambiamenti testuali tali da rendere le vignette più fedeli alle sceneggiature originali di Eduardo De Filippo. Un glossario interamente rivisto a fine volume per tutti le frasi che dovessero risultare eccessivamente dialettali completa l’opera di riammodernamento di questo ambizioso progetto. Di seguito il piano provvisorio dell’opera, con quelli che probabilmente saranno i primi 10 volumi dei 18 in programma e le grandi firme che hanno partecipato alla sua realizzazione.

Il primo volume: "Natale in casa Cupiello"

Basti pensare che l’adattamento di "Natale in casa Cupiello", volume che inaugura la collana e che celebra la commedia forse più citata e nota del maestro napoletano, fu realizzato da quel Paolo Terracciano oggi noto per essere l’autore della soap opera più longeva in Italia, ossia la partenopea "Un posto al sole", da anni ormai vera e propria testa di serie nella programmazione di RaiTre. Alle matite, invece, il notissimo disegnatore bonelliano Giuseppe Ricciardi, tra gli autori del Brendon di Claudio Chiaverotti, coadiuvato ai colori da Ivan Cappiello, oggi docente della Scuola Italiana di Comix di Napoli.

"Il teatro di Eduardo De Filippo a fumetti"