Di tatuaggi molto particolari durante le notti brave e ad alto tasso alcolico di Magaluf, nota meta turistica delle Isole Baleari, se ne vedono molti, tanto che ormai i locali attrezzati rimangono aperti tutta la notte per soddisfare le esigenze dei turisti. Quello che è comparso sul corpo di un turista britannico, però, va ben oltre la comprensione. Un ragazzo infatti si è fatto tatuare una scritta molto particolare in riferimento ad un triste caso di cronaca che riguarda un bimba: "Ho rapito io Maddie McCann".

Il riferimento è ovviamente alla piccola Maddie McCann, la bimba di tre anni scomparsa ormai dieci anni fa in circostanze mai chiarite, mentre era in vacanza con i genitori in Algarve, in Portogallo. La foto del tatuaggio, che oltre alla frase è composto anche da un cuoricino e da alcuni campanellini stilizzati, è stata pubblicata online diventando subito virale e attirando l'inevitabile attenzione della stampa spagnola e britannica. Molti lo definiscono un tatuaggio crudele e senza senso, altri cercano di dare la colpa al probabile tasso alcolico del protagonista del gesto. "Molti inglesi ci chiedono di tatuargli cose davvero folli. Lo facciamo, anche se sono messaggi offensivi, perché è il nostro lavoro", ha spiegato uno dei titolari dei tanti centri tatuaggi di Magaluf, assicurando che sono tanti i messaggi shock tatuati sulla pelle dei turisti