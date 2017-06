Aveva chiamato un taxi nei pressi della stazione ferroviaria per farsi accompagnare a casa dopo un ritardo del treno ma con suo grande stupore il tassista che si è presentato l'ha lasciata a piedi costringendola a rimanere sul posto fino all'arrivo di un altro collega solo perché aveva con sé un cane che voleva far salire a bordo. È la brutta avventura capitata ad una giovane donna australiana di 36 anni, Leann Hales, che è cieca.

Quello della 36enne infatti non era un pretesa particolare ma solo un legittimo modo per spostarsi in quanto il cane che era con lei era solo la sua guida. L'episodio, avvenuto a Perth, ha lasciato senza parole la donna che si è sentita umiliata e ora chiede che i conducenti di taxi affrontino delle pene severe o addirittura perdano il loro lavoro in casi come questo. La 36enne infatti ha spiegato che non è la prima volta che il suo cane guida viene rifiutato da un taxi e per questo è ormai stufa di quella che appare come una palese discriminazione nei suoi confronti perché le impedisce di spostarsi.