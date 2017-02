Avere a che fare con i serpenti, anche quelli addestrati e poco aggressivi, è sempre un rischio pericoloso. Lo ha capito a sue spese una donna statunitense di Portland, nello stato dell'Oregon, Ashley Glawe, rimasta vittima di un assurdo incidente in casa che ha visto come protagonista proprio il suo rettile. Come ha raccontato lei stessa ad una emittente locale, mentre dormiva infatti il serpente è strisciato al suo fianco infilandosi del buco del lobo del suo orecchio dove la donna ha un piercing, rimanendo bloccato all'interno del foro. L'animale forse pensava che quello sarebbe stato un bel percorso da fare ma ha costretto la proprietaria a dover ricorrere alle cure mediche per liberarlo e liberarsi a sua volta.

"Quando l'ho scoperto Inizialmente mi sono messa a ridere ma poi ho capito che era rimasto bloccato" ha confessato Ashley. In attesa di un medico per rimuovere il serpente, la ragazza ha caricato la foto dell'incidente su Facebook che è diventata subito virale ottenendo centinaia di commenti. "È accaduto tutto così in fretta che prima ancora di sapere cosa stava succedendo era già troppo tardi" ha aggiunto la donna, sottolineando: "È di gran lunga uno dei momenti più folli della mia vita!". Alla fine. fortunatamente per lei e l'animale, i medici hanno risolto il problema usando un anestetico per l'orecchio che ha permesso di dilatare il foro e tirare via il serpente.