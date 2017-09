“Quanto è successo ha dell'incredibile e mi ha ridato fiducia nel genere umano”. Con queste parole Daisy Owen, una ragazza inglese di venti anni, ha commentato quanto le è accaduto qualche giorno fa, ovvero quando ha saputo che un senzatetto ha camminato per due giorni, setacciando la città, pur di trovarla e restituirle personalmente la borsetta che lei aveva dimenticato fuori da un pub di Bolton. Nella borsa Daisy aveva dei contanti, il suo iPhone 6s, il foglio rosa e le chiavi ma l’uomo che l’ha trovata, che si chiama Paul Calderbank, ha messo le mani tra le sue cose solo per capire a chi doveva restituire il tutto. La giovane ha raccontato che Paul – che non ha una casa da ormai quattro anni – non ha toccato neppure un centesimo dei suoi soldi, anche se sicuramente gli avrebbero fatto comodo. Lui ha solo pensato di dover restituirli e così ha iniziato a camminare per le strade di Bolton con l’obiettivo di raggiungere Daisy.

Una raccolta fondi per aiutare il senzatetto – Per evitare che qualcuno vedendolo con la borsetta in mano pensasse che l'avesse rubata, il senzatetto ha scritto su tre fogli quanto accaduto e li ha attaccati sulla borsa per far capire in qualche modo ai passanti le sue buone intenzioni. Ha spiegato di non potersi fidare di nessuno e di voler trovare la proprietaria della borsa per restituirle personalmente tutti i suoi averi “perché adesso sono una persona onesta e sento che questa è la cosa giusta da fare”. A un certo punto Paul ha avuto la fortuna di incontrare degli ex compagni di scuola della giovane che, saputa l’intera storia, non hanno esitato a contattare la ragazza su Facebook e comunicarle che la sua borsa era stata ritrovata. “Quando ci siamo incontrati, Paul mi ha preso da parte – ha raccontato Daisy ai media britannici – e mi ha chiesto l’indirizzo per essere sicuro che fossi la persona giusta”. “Fossi stata in lui – ha aggiunto ancora la ragazza – avrei venduto tutta la roba ma lui non l'ha fatto e, malgrado fosse affamato, non ha toccato nemmeno le 10 sterline che c'erano dentro la borsa. Sono davvero felice che ci siano persone come lui al mondo e ce ne vorrebbero ancora di più”. Commossa da quanto accaduto, Daisy ha deciso di voler aiutare l’homeless e così ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe che ha già superato le 1700 sterline. “Paul è sopraffatto da tutto questo interesse nei suoi confronti – ha scritto la ragazza sulla pagina della raccolta fondi – e vorrebbe ringraziare ogni persona che sta contribuendo a fare in modo che possa avere una nuova vita”.