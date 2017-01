Convinta di dover fare i conti con l'avanzare dell'età, la 54enne Carol Bryan nel 2009 aveva iniziato a sottoporsi ad alcuni interventi estetici al viso che prevedevano delle iniezioni di sostanze riempitive per le rughe. Dopo i primi trattamenti però qualcosa è andato storto: la sostanza è stata iniettata in una zona sbagliata e la fronte della donna è diventata presto pesante e gonfia tanto da indurla a intervenire subito attraverso un intervento chirurgico riparatorio. La decisione però si è rivelata un grosso errore visto che dopo l'operazione di chirurgia estetica le cose sono peggiorate e la donna si è ritrovata col volto deformato e soprattutto cieca da un cocchio.

Una situazione che ha sconvolto la vita della donna statunitense che per tre lunghi anni di fatto ha vissuto da reclusa nella sua cala in Florida a causa della vergogna per il suo aspetto, arrivando persino a pensare al suicidio. Ad evitarle un insano gesto infine è arrivata una equipe di esperti che, valutando i suo caso, ha deciso di sottoporla a un intervento chirurgico ricostruttivo del viso. Così per la prima volta da anni la donna ha potuto riprendere in mano la sua vita e ora ha deciso si raccontare la sua storia per mettere in guardia gli altri dall'uso troppo sbrigativo di procedure estetiche potenzialmente dannose.