Un ristorante di cucina Medio Orientale di Montreal, in Canada, da circa quattro mesi sta scaldando i cuori (e soprattutto gli stomaci) regalando pasti e cene a chi ne ha più bisogno. "Noi non facciamo domande, non giudichiamo le persone," ha detto Yahya Hashemi, uno dei proprietari del Marche Ferdous. "Loro vogliono mangiare, noi diamo loro il cibo. Questo è tutto, questo è tutto” afferma. Sulla vetrina del ristorante è stato affisso un foglio di carta A4 sul quale si può leggere (in inglese e in francese): "Le persone senza soldi qui possono mangiare gratis. Siete i benvenuti”. Ogni giorno, vengono regalati tra i quattro e i cinque pasti, dice Yahya.

L’uomo, originario dell'Iran, dice che aiutare i bisognosi fa parte della sua fede musulmana, e che voleva dare “qualcosa di nuovo al Canada, dopo che il Canada mia ha dato tanto”. La solidarietà di Yahya ha poi contagiato anche alcuni clienti di Marche Ferdous. “Dopo aver saputo cosa facevamo, hanno iniziato a lasciare dei soldi in più per finanziare i pasti degli altri” dice il ristoratore. "Alcuni vengono semplicemente per donare: $ 20, $ 30, $ 50", dice. Anche lo chef del ristorante, Abdelkader Bejaoui, è d’accordo con l’iniziativa: “Non si tratta di cucinare di più, anzi: spesso ci capita di avere degli avanzi di cibo che finiamo per buttare via. Così invece questo non accade. Perché non donarli a chi ne ha veramente bisogno?”. "Si tratta solo di un piccolo gesto che speriamo possa far stare meglio le persone in difficoltà ", ha detto il Co-proprietario Ala Amiry, al Montreal Gazette.