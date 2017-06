Si chiama Giovanni Vannini, è un carrozziere di Selvatelle, in provincia di Pisa, ed è un vero e proprio barzellettiere nato. Ogni giorno, tra una verniciatura e un'auto da riparare, racconta le sue barzellette sul profilo facebook arrivando a ottenere anche 15mila visualizzazioni al giorno. Un fenomeno social vero e proprio: "E’ cominciato tutto un annetto fa – racconta a La Nazione – su sollecitazione di mio genero Andrea Salvadori che mi spinse a fare un canale su YouTube chiamato ‘Le perle del Vannini’. Qualche dubbio ce l’avevo ma dopo i primi video gli amici e i conoscenti mi dicevano di continuare perché si divertivano e allora siamo passati anche a Facebook, dove c’è stato il boom".

Come è noto raccontare le barzellette è una vera e propria arte, un talento che probabilmente si apprende da bambini, stando in compagnia degli anziani "cantastorie": "Non voglio mica dire che tutte le mie barzellette siano nuove, anzi, sono convinto che le barzellette girano, vengono adattate poi ritornano. Però una parte le invento con i miei amici, oltre a mio genero voglio rammentare Alessandro Carpita, e poi tutti gli altri che mi stimolano a continuare a raccontarle su Facebook". Poi Vannini continua: "Negli ultimi giorni ho ricevuto decine di telefonate che appunto mi chiedono di raccontarne ancora. Mi hanno anche chiamato dei comitati paesani per partecipare a delle feste ma a questo non penso".