Quando ci si fidanza con una ragazza è sempre meglio non inimicarsi la suocera, lo sa bene un ragazzo torinese del quartiere Vallette che dopo aver cercato di accattivarsi la madre della sua fidanzata, ha tradito la sua fiducia ed è finito in manette per droga. La donna infatti all'inizio si era fidata di lui tanto da consegnargli anche le chiavi dell'alloggio della nonna defunta, ma dopo aver visto strani giri nell'appartamento di famiglia ha deciso di denunciarlo alle forze dell'ordine. La signora ha chiamato la polizia e ha espresso tutte le sue perplessità raccontando alcuni episodi e facendo scattare le indagini.

"Sono preoccupata per mia figlia, il suo fidanzato è un tipo un po' strano…" ha riferito la donna agli agenti. I poliziotti, conoscendo i precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti del 36enne, si sono subito presentati a casa della donna cogliendo sul fatto il ragazzo che ha cercato di disfarsi di un sacchetto con alcune bustine di cellophane contenenti 10 grammi di cocaina, immediatamente recuperate. Non solo, durante la successiva perquisizione in casa della nonna defunta della fidanzata, che si trova nello stesso palazzo, sono stati trovati bilancini di precisione, denaro contante e ovuli di droga.