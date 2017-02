Probabilmente la sua storia è destinata ad andare nel dimenticatoio come quella di tanti altri personaggi come lui ma se fosse riuscito a mettere a segno il suo proposito omicida probabilmente oggi il suo nome risuonerebbe sulle bocche di tutto il mondo come quello degli assassini dei Kennedy. Stiamo parlando di Michael Sandford, un giovane ventenne che l'anno scorso, durante una manifestazione politica a Las Vegas, tentò di uccidere Donald Trump prima che questi diventasse poi il Presidente degli Stati Uniti. Il ventenne britannico infatti si presentò al comizio dell'allora candidato Repubblicano e dopo essersi fatto largo con la scusa di un autografo del candidato presidenziale, si lanciò su di lui con una pistola.

Michael Sandford non riuscì però neanche ad avvicinarsi a Trump, fermato e arrestato dalla polizia e dalle guardie di Trump presenti nel complesso e immediatamente portato fuori. Agli agenti disse che avrebbe voluto "sparare e uccidere Donald Trump," perché "Donald Trump è un razzista che merita di morire". Dalle indagini emerse in realtà che il ragazzo, che viveva da circa 18 mesi negli Stati uniti, non aveva alcun legame con gruppi politici, ma era stato spinto ad agire dai suoi problemi mentali.

Dopo aver rischiato fino a venti anni di carcere, Michael Sandford nel dicembre scorso infine è stato condannato ad una pena lieve di 12 mesi di reclusione. Il giudice lo ha dichiarato colpevole ma, comprendendo il suo disagio psichico, ha deciso di essere clemente imponendogli una cura psichiatrica. Del resto il giovane era ancora un bambino quando gli fu diagnosticato un disturbo ossessivo compulsivo e poi la sindrome di Asperger. Ha sofferto anche di anoressia e ha cercato più volte di farsi del male gettandosi davanti alle automobili.