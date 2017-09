Sembra quasi una storia uscita da un film per ragazzi. Eppure non è raro che si instauri un rapporto tanto forte tra l’essere umano e l’ animale, proprio come accaduto ad un teenager americano, Mitchell Miner di Williamsburg, nello Stato dell'Iowa. Solitamente, l’amico fedele è il cane. In questo caso però la protagonista è una mucca: una giovenca di nome Audri diventata a sua insaputa una web-star. Per comprendere la forza del legame tra i due basta guardare la fotografia che immortala il 15enne e la giovane vacca: i due dormono uno appoggiato all'altra, in quello che appare davvero un momento di perfetta armonia. Lo scatto è stato realizzato dal padre di Mitchell dopo che insieme al figlio aveva partecipato alla Fiera dello Stato di Iowa: i due non sono riusciti a portarsi a casa nessun premio. Però quella foto vale probabilmente più di ogni nastro o riconoscimento: in poco tempo ha raggiunto migliaia di interazioni su Facebook, molteplici anche le condivisioni.

Mitchell ha spiegato a USA Today che, proprio in vista del concorso, ha passato molto tempo con Audri: "Gode semplicemente della mia compagnia, è sempre felice quando mi vede". E così tra i due si è sviluppata una forte amicizia. Alla fine però la coppia non è riuscita ad andare oltre il 5° posto su sette partecipanti. Un risultato che ha un po’ deluso il ragazzo: alla fine della giornata era davvero esausto. Così, poco dopo la presentazione ha deciso di fare un pisolino insieme ad Audri. Vedendoli dormire beatamente, il padre ha deciso di fargli alcune foto a sua insaputa e postarle il giorno successivo su Facebook: il risultato è stato che quello scatto è diventato virale. Con l’arrivo dell’autunno, Audri tornerà in una fattoria di latticini a Blairstown. Ma siamo certi che il legame con Mitchell resterà invariato.