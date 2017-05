Una ragazza trapanese di diciassette anni ha denunciato di aver subito per anni abusi e molestie sessuale in ambito familiare. Secondo il suo racconto, avrebbe subito abusi per almeno otto anni cioè da quando era ancora solo una bambina. Ad abusare di lei sarebbe stato un ragazzo oggi ventiquattrenne appartenente alla sua famiglia: il giovane avrebbe compiuto violenze nel tempo sin da quando la vittima aveva nove anni. Dopo tutto questo tempo l’adolescente ha trovato il coraggio di parlare e così facendo ha fatto scattare un'indagine che ha portato il gip del tribunale di Trapani Caterina Brignone a emettere un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti del giovane. L'uomo si trova adesso rinchiuso nel carcere di Trapani e indagini sono ancora in corso per far luce sulla vicenda.

Vittima di abusi anche un’altra ragazzina – L'indagine, diretta e coordinata dal procuratore aggiunto Ambrogio Cartosio e dal sostituto procuratore Antonio Sgarrella, e condotta dagli uomini del corpo forestale, non solo ha portato a trovare conferma alle dichiarazioni rese dall’adolescente ma anche a scoperchiare quella che il procuratore ha definito una “ulteriore e parallela situazione di degrado” che vedeva coinvolta nella vicenda anche un'altra ragazzina, la sorella minore della diciassettenne che ha presentato denuncia. Questa ragazza avrebbe in particolare subito abusi da un paio di anni circa.