Con il ritorno del sistema proporzionale, che in realtà non è mai stato accantonato per davvero, torna in scena la storica Democrazia Cristiana. Un vero e proprio salto nel passato, si torna alla Prima Repubblica. La vecchia Dc si sta riorganizzando e in onore del ritorno del proporzionale in Italia Ciriaco De Mita ha organizzato una riunione pubblica con tutti gli storici membri della Balena Bianca: "Di fronte alla liquefazione dell’equilibrio politico, abbiamo l’obbligo e il dovere di tornare alle nostre radici", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio, annunciando l'incontro "La necessità di una coalizione popolare" a Palazzo Caracciolo, Napoli, previsto per venerdì 9 giugno. Un invito a ritrovarsi, spiega Giuseppe De Mita, deputato dell'Udc e nipote di Ciriaco, che mira a riunire tutti gli esponenti leader di partiti del cosiddetto "polo di centro", da Lorenzo Cesa a Bruno Tabacci a Paolo Cirino Pomicino, passando per le news entry Raffaele Fitto, Angelino Alfano, Stefano Parisi.

Paolo Cirino Pomicino sembra entusiasta dell'iniziativa di De Mita: "Certo che andrò. Spero che l’iniziativa di Ciriaco possa rimettere al centro il cattolicesimo politico. La crisi dell’Italia sta nell’avere smarrito le grandi culture del passato, ovvero quella popolare e quella socialista. Per quale motivo in Germania, in Francia e in Spagna ci sono partiti che rispondono alla tradizione del cattolicesimo popolare? Qui nessuno più si ricorda nessuno. In Germania esiste un partito che si chiama Forza Germania?, ha spiegato ai cronisti de La Stampa. Anche Clemente Mastella guarda favorevolmente all'iniziativa: "Un richiamo alla nostalgia può essere importante. Mani Pulite ci mise all’angolo e ci portò alla scomparsa. C’è stato un tempo in cui bastava dichiararsi democristiani e prendersi i peggiori insulti. Dicevano, tu sei un farabutto, tu sei un delinquente. Fu un grande errore. Della stessa posizione è anche Marco Follini, che spiega: "Sono convinto che la proporzionale sottintenda i partiti. E i partiti sottintendano la ricerca di una identità".

"La cultura politica del cattolicesimo offre spunti importanti. Uno spazio per una nuova Dc c’è", ha invece sottolineato il leader del gruppo parlamentare Democrazia solidale, Lorenzo Dellai. Secondo Mastella, inoltre, se la Dc tornasse in campo candidandosi alle prossime politiche potrebbe raggranellare anche oltre il 10% dei consensi. La vera questione aperta, però, fanno notare gli storici esponenti della Balena Bianca, è quella della leadership, tutt'altro che marginale.