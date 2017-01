"Mi pagano per non lavorare e, oltre a sentirmi derubato del mio lavoro, mi vergogno a dirlo a chi fatica ogni giorno per guadagnarsi da vivere. E’ assurdo”. Quella che vive ogni giorno Daniele Costantino è una situazione paradossale. Docente di filosofia di Marineo (Palermo, è stato assunto al liceo classico Alfieri di Torino solo per timbrare il cartellino e stare in attesa di qualche sostituzione. “Mi sento strano. Dopo 11 anni di servizio, tra abilitazioni e diversi master, a 42 anni, sono parcheggiato qui e non sanno cosa farmi fare”, afferma il prof.

“Mi vergogno a parlare di quello che faccio. Mi vergogno a dirlo a chi fatica ogni giorno per guadagnarsi da vivere” dice nell’intervista rilasciata a Repubblica nella quale critica anche il sistema del ‘potenziamento’ introdotto nel 2015 dalla Buona scuola per far sì che i docenti svolgano anche attività di recupero e di miglioramento dell'offerta formativa. "E' una bella idea solo sulla carta – dichiara l'insegnante – perché in realtà vuol dire stare a disposizione 18 ore a settimana, senza un progetto, senza un posto né compiti precisi. Il mio è uno pseudo-lavoro da tappabuchi". Dopo aver lavorato per anni, in un liceo scientifico di Biella, Daniele ha chiesto ed ottenuto il trasferimento a Torino. "Ogni mattina, quando mi sveglio alle sei, spero di uscire da quest'incubo. Mi illudo che sia ancora il 13 agosto, quando dovevano ancora uscire i risultati delle richieste di trasferimento", afferma Costantino. E ancora: "Mi sta passando anche la voglia di lamentarmi. Che senso ha sprecare i soldi in questo modo?".

L’insegnante si rivolge direttamente al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al premier Paolo Gentiloni e al presidente della Repubblica. "Spero che qualcuno mi risponda per dirmi se si tratta di un problema generale, della Regione o della scuola. E, soprattutto, per dirmi se potrò riavere indietro il lavoro per cui ho studiato". "Se posso andrò in una scuola dove poter dare un contributo attivo – conclude Costantino -. Non voglio abituarmi a pensare al lavoro unicamente come fonte di stipendio".