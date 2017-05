Si inizia venerdì 12 maggio con "Pinocchio e le Storie cantate" di Ambrogio Sparagna. Per tutti i degenti grandi e piccoli dell'ospedale Gemelli di Roma, alle ore 16.30, nella Sala MediCinema, andrà in scena il primo spettacolo teatrale che allieterà tutti gli ospiti della struttura sanitaria romana. Un modo per mostrare il valore terapeutico delle arti, in particolare il teatro. Dopo l'introduzione, qualche mese fa, della sala cinematografica promossa da MediCinema Italia Onlus, in cui due volte a settimana vengono proiettati film di prima visione, e dove sono in corso progetti di ricerca sul valore terapeutico del cinema con risultati interessanti, si sperimenterà anche il teatro.

"Pinocchio e le Storie cantate": tra melodie e parole della tradizione italiana.

Si inizia con "Pinocchio e le Storie cantate" di Ambrogio Sparagna. Grazie alla generosità del musicista ed etnomusicologo e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la messa in scena sarà resa possibile a beneficio dei degenti grazie allo sforzo organizzativo del personale sanitario del Policlinico, in una giornata abitualmente non dedicata alle proiezioni, che si svolgono tutti i martedì e i giovedì pomeriggio.

Al Gemelli di Roma dopo il cinema, arriva il teatro.

E così venerdì andrà in scena "Pinocchio e le Storie cantate", una produzione originale di Teatro-Musica con le maschere e i burattini di Maurizio Stammati, gli strumenti musicali di Erasmo Treglia, Alessia Salvucci, Marco Iamele e i canti e le storie di Ambrogio Sparagna, musicista d’eccezione che con il suo trio di musici composto da “Bellicapelli” e “Ciaramello” accompagnerà la platea tra melodie e parole della tradizione italiana con il suo organetto e gli strumenti musicali curiosi della compagnia con gli eccellenti solisti dell’Orchestra Popolare Italiana del Parco della Musica di Roma.