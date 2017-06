Si chiama Attilio Visconti, è il prefetto di Pisa e ieri ha redatto un finto dispaccio delle forze dell'ordine informando dell'avvenuto decesso della Juventus. L'intento del funzionario era certamente ironico, ma alla luce dei fatti di Piazza San Carlo di Torino e delle migliaia di feriti quel post, pubblicato su facebook, ha suscitato non poche polemiche. "Clamorosa sconfitta” era il tema dell'informativa sarcastica scritta sabato sera dopo la sconfitta della "Vecchia Signora" a Cardif”: "Juventus veniva attinta da tre colpi che ne provocavano il crollo. La stessa veniva infine mortalmente attente da ultimo umiliante colpo che ne decretava la clamorosa sconfitta. Salma traslata presso obitorio in Bristol. In attesa esame autoptico. Mondo informato in diretta televisiva. Ordine pubblico regolare nonostante siano stati individuati numerosi gruppi di tifosi interisti in stato di euforia. Situazione seguita".

E' stata proprio quell'ultima frase, poi rimossa insieme al resto del post, a indignare. Visconti, infatti, non sapeva ancora di quanto era accaduto a Piazza San Carlo, un fuggi fuggi generale in cui sarebbero rimaste ferite oltre 1.500 persone: "Le notizie che continuano ad arrivare da Torino ci impongono di sospendere definitivamente qualsiasi satira relativa alla partita tra Real Madrid e Juventus", ha scritto il prefetto. "Purtroppo dobbiamo cancellare le ludiche emotività e riconcentrarci sul nostro quotidiano impegno di contrastare con ogni mezzo la colonizzazione delle menti che il terrorismo vuole imporre all’occidente!!! Ma non molleremo mai!!!”.

Il Prefetto – tifoso interista sfegatato – ha trascorso buona parte della serata di sabato a sfottere gli "odiati" rivali juventini con un crescendo di satira e battute sarcastiche. Non sono mancati i commenti critici ai post pubblicati dal prefetto, da utenti che hanno trovato inopportuno il tono dello sfottò poi effettivamente rimosso. .