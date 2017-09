Un comandante della compagnia aerea Etihad è morto in volo, poco dopo il decollo da Abu Dhabi in rotta verso Amsterdam. Il velivolo è stato poi costretto a un atterraggio d'emergenza in Kuwait. La notizia è stata poi confermata dalla compagnia degli Emirati Arabi Uniti, che ha sottolineato come “il pilota ha perso la capacità di operare nelle prime fasi del volo, il copilota ha lanciato l'allarme e ha poi dirottato in sicurezza il volo sul Kuwait", scrive Etihad, citata dal sito di Al Arabiya. Dopo l'atterraggio, i medici si sono prodigati per salvare la vita dell’uomo, praticando per almeno 40 minuti le manovre di rianimazione, ma purtroppo era già troppo tardi. Le cause del decesso non sono state rivelate.

La tragedia arriva a meno di 6 mesi dalla morte di William Grubbs, copilota del volo 1353 della American Airlines, proveniente da Dallas e atteso all’aeroporto di Albuquerque. Quando mancavano tre chilometri all’arrivo, il pilota ha comunicato un “problema di salute” alla torre di controllo. Poco dopo, il Boeing 737-800 è atterrato con una bara a bordo. Nel 2015, un pilota della stessa compagnia morì durante il viaggio tra Phoenix e Boston, e anche in quel caso il copilota riuscì a proseguire il volo in sicurezza.