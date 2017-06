Paura nei cieli, dove un aereo della AirAsia decollato dall'Australia e diretto a Kuala Lumpur, in Malaysia, è stato costretto a far ritorno allo scalo di partenza a 90 minuti dal decollo a causa di un grave problema ad un motore: l'Airbus A330, sul quale viaggiavano 359 persone, ha iniziato a "ballare" in maniera piuttosto evidente – come dimostrano anche i video postati sui social network – mentre si sentiva un forte rumore provenire dai motori. Il pilota è riuscito ad atterrare senza nessun problema nello scalo di partenza dove i passeggeri, in lacrime per lo spavento ma sollevati, hanno applaudito al momento in cui il mezzo ha toccato il suolo dopo la paura vissuta in viaggio.

Il pilota, hanno riferito, ha annunciato che sembrava che ci fosse stato il grippaggio di un motore. "Ha detto – ha raccontato Sophie Nicolas, una passeggera – spero che tutti diciate una preghiera, anch'io dirò una preghiera e speriamo di rientrare senza problemi". Un altro passeggero ha raccontato: "Era come star seduti su una lavatrice". Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la vicenda si è chiusa nel migliore dei modi.