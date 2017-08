Quando i medici hanno diagnosticato al piccolo Jonas una plagiocefalia, una patologia comunemente nota come sindrome della testa piatta, e gli hanno prescritto l'uso di un casco ortopedico, in casa tutti hanno iniziato a pensare cosa avrebbero potuto fare per il bimbo di pochi mesi. Così, su suggerimento della sorellina di tre anni, l'intera famiglia ha deciso di vivere tutti i giorni con i caschi in testa, dalla piccola fino al papà e alla mamma. È la commovente storia che arriva dallo stato del Texas, in Usa, e che è diventata subito virale online, accolta dal sostegno unanime degli utenti dei social.

Il piccolo Jonas ha iniziato ad avere dei problemi subito dopo la nascita, dormendo sempre da un lato a causa del peso della testa, ha creato un punto piatto sul suo cranio. Fortunatamente questa sindrome è curabile indossando caschi speciali che riportano la forma della testa del bambino nella norma. Vedendo il fratellino tutti i giorni con questo casco speciale, la sorellina di 3 anni però ha deciso di non farlo sentire solo e ha proposto che tutta la famiglia indossasse caschi per sostenerlo. Da allora tutte le mattine la famiglia Gutierrez indossa caschi da ciclista mentre gira per casa.