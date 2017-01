"Come ti chiami?".

"Edoardo".

"E hai sentito freddo? Quanti bambini eravate lì sotto?".

"Tre. Gli adulti si trovavano tutti in un'altra stanza. Noi eravamo andati a giocare a biliardo e siamo rimasti soli. Dall'altra stanza non urlava nessuno".

E' la trascrizione della breve conversazione avuta dal piccolo Edoardo, estratto in vita e apparentemente in buone condizioni, con i soccorritori. Il bambino è stato trasportato all'ospedale di Pescara e starebbe tutto sommato bene, anche se decisamente sotto shock.

Il piccolo, stando a quanto emerso nelle ore successive, ha perso la madre, Nadia Acconciamessa, mentre il papà Sebastiano si troverebbe ancora sotto i resti della struttura e sarebbe tra i dispersi. La famiglia risiede a Loreto Aprutino, Pescara, e il corpo senza vita della mamma di Edoardo è stato estratto stamattina.

Il bimbo, invece, era stato localizzato ieri mattina e sua zia Simona Di Carlo, consigliere comunale a Pescara, aveva rassicurato tutti che era vivo, riponendo ancora qualche speranza che lo fossero anche i suoi genitori; Edoardo è stato in contatto con i soccorritori finché non sono riusciti a raggiungerlo. Nel video, girato da Michele Pacella e caricato su YouTube, si vede la donna alle prese con le telecamere della stampa: "E' un miracolo, è una situazione stupenda e indescrivibile, hanno trovato mio nipote Edoardo. Fatemi arrivare da lui". Simona ora spera di poter riabbracciare anche il fratello Sebastiano: "Non ho mai perso la speranza anche se sono due giorni che piango".