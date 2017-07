Il Partito Democratico continua a diminuire il proprio consenso elettorale. Secondo il recente sondaggio elaborato da YouTrend, il Pd si troverebbe ben al di sotto della soglia psicologica del 30% dei consensi, attestandosi al 26,9%. Complici le recentissime polemiche che hanno investito il partito e il suo segretario Matteo Renzi per il cambio di rotta comunicativa in merito alla questione migranti, su tutti il famigerato "aiutiamoli a casa loro" che per giorni ha fatto discutere utenti ed elettori sul Web, il Partito Democratico nel corso dell'ultimo mese e mezzo ha perso praticamente un punto e mezzo nei sondaggi. "In questo lasso di tempo (quasi due mesi) il PD si è indebolito si più fronti: le Amministrative, andate non benissimo; le polemiche sulla comunicazione di Renzi e del PD, in particolare sui social network; la campagna lo ius soli, che alla fine ha costretto il governo a ritirare il disegno di legge; e infine le polemiche seguite alle numerose anticipazioni del libro di Matteo Renzi, ‘Avanti’, uscito nei giorni scorsi. Risultato? Se a fine maggio il PD sembrava prossimo a toccare nuovamente la soglia psicologica del 30 per cento, oggi è sotto il 27″, spiega YouTrend.

Di pari passo, però, questo calo dei consensi del Partito Democratico non sta aiutando il Movimento 5 Stelle che comunque, pur attestandosi al primo posto nei sondaggi con il 27,8%, sta affrontando un calo dei consensi da un mese a questa parte. La Lega Nord, invece, continua a salire nei sondaggi, attestandosi al 14,3%, il dato più alto registrato nel corso del 2017 per il Carroccio. Fratelli D'Italia rimane pressoché stabile al 4,7%, mentre cala di pochi punti decimali Forza Italia, che si piazza al 12,9%. "La campagna contro lo ius soli ha certamente avuto due interpreti più credibile nella coppia Salvini-Meloni, e il partito dell’ex Cavaliere sembra adottare una strategia attendista. Come è noto, Berlusconi sta assistendo al ‘ritorno all’ovile' di diversi parlamentari che nel tempo si erano allontanati dal PDL (poi Forza Italia) per sostenere i governi di Renzi e Gentiloni".

Per quanto riguarda i partiti minori, Alternativa popolare di Angelino Alfano è dato al 2,9%, mentre Sinistra Italiana al 2,5%, entrambi sotto la virtuale soglia di sbarramento. Articolo 1 – Mdp, il movimento fondato da Bersani e altri scissionisti del Pd nel febbraio di quest'anno, si attesta invece al 4%, in crescita rispetto alle scorse settimane.