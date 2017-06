Il Partito Comunista cinese organizza appuntamenti al buio per dare man forte a una parte dei 200 milioni di single che vivono nel paese. A rendere nota la bizzarra pratica di "partito sociale" escogitata a Pechino sono stati proprio i quotidiani locali: "La Lega della Gioventù comunista cinese guiderà i giovani nella ricerca dell’anima gemella", hanno riportato, spiegando che il problema della solitudine sembra essere vissuto con una certa preoccupazione dai cittadini e che per questo si è resa necessaria un'iniziativa diretta del partito: alle aziende del paese verranno infatti fornite delle linee guida per far in modo che i single siano costretti a partecipare ad incontri pubblici, veri e propri appuntamenti al buio – organizzati in parchi e stadi – per arrivare a convolare a nozze. "Tutti i single della mia azienda sono stati obbligati a partecipare alla festa, sabato scorso, e agli uomini è stato detto di prendere in braccio una donna, una cosa davvero imbarazzante", ha spiegato Xiao Qiu, impiegato che lavora in una società statale di Nanchino.

La campagna non deve stupire. Da diversi anni, infatti, i media del Paese diffondono messaggi mirati ad aumentare il numero di matrimoni tra i giovani, senza risparmiare nell’utilizzo di termini dispregiativi come «sheng nu» (ovvero, letteralmente, donna di scarto) per riferirsi ad una ragazza che abbia superato i 27 anni e sia ancora sola. Dopo aver tentato di limitare le nascite, dunque, il governo sembra intenzionato a cambiare rotta.