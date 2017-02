Luci soffuse, musica e donne in abiti succinti pronte ad appartarsi nel privè con il cliente di turno dietro lauto compenso. La scena potrebbe essere una delle tanti che è possibile vedere nei vari night club sparsi per la Penisola tranne per un particolare: tra i clienti del locale fa bella mostra di sé un ospite molto singolare, un prete con tanto di abito talare. È quanto si vede in un video servizio realizzato da Silvio Schembri per la trasmissione televisiva "La Gabbia Open" in onda su La7. Il filmato però non documenta affatto l'opera di proselitismo dell'uomo di chiesa ma piuttosto i sui bagordi notturni

Il filmato, girato in un nightclub della Pianura Padana, infatti documenta la notte di divertimento di un parroco che oltre al ballo tra donnine svestite non disdegna neanche le prostitute, spendendo centinaia di euro per appartarsi nelle salette private. L'uomo, la cui identità no è stata rivelata, è stato filmato con una telecamera nascosta dopo una segnalazione anonima. Ai dubbi del giornalista che gli chiede se non abbia paura di andare in giro per night con l'abito talare lui non sembra per nulla impensierito: "Non me ne frega niente anche perché dentro c'è gente sposata e fidanzata se dicono qualcosa gli dico lo dica a tua moglie". "Io la massimo mi confesso" spiega il prete