Una tragedia ha sconvolto la comunità di Costabissara, in provincia di Vicenza. Elena Dotti, 16 anni, è morta all'improvviso sabato, nelle prime ore del pomeriggio, nella casa dove viveva insieme ai genitori. È stato il padre a fare la drammatica scoperta , dopo essere rincasato. La mamma e il fratellino più piccolo al momento del dramma non si trovavano nell'abitazione. Sarà ora l'esame autoptico a stabilire con esattezza le cause del decesso. L’ipotesi più generale è chela 16enne sia stata colta da fatale malore che non le avrebbe lasciato scampo.

La notizia della morte di Elena, studentessa dell'istituto "Fusinieri", ha scosso tutta la comunità. Nella messa di domenica sera, il parroco di Costabissara, don Marco Ferretto si è stretto insieme ai fedeli per un rosario di preghiere dedicate alla studentessa. “Sono fatti angoscianti che hanno colpito una famiglia che a Costabissara è benvoluta e apprezzata – racconta il parroco -. Abbiamo organizzato un rosario a casa di Elena che è stato molto sentito e partecipato da tutti per manifestare umana vicinanza ai congiunti che stanno soffrendo molto”.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore amici e conoscenti di Elena hanno lasciato su Facebook. “Ciao Elena, ci hai lasciati così inaspettatamente, non ci sono parole o gesti che possono colmare il vuoto, ma il mio cuore è con te Elena”. E ancora: “Oggi è la festa della mamma – si legge in uno – dovrebbe essere un giorno felice, ma per me non è cosi, è un giorno che non dimenticherò mai. Ci conosciamo da due anni, dall'inizio delle superiori, ma sono stati due anni stupendi, abbiamo riso e parlato di tutto e di più. Ma ora ci hai lasciato. Non ti dimenticherò mai”.