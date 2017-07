E' il Costa Rica il primo paese del mondo ad essersi avvicinato a un traguardo storico: quello di alimentare la quasi totalità del suo sistema elettrico con fonti rinnovabili. Nei primi 6 mesi del 2017, infatti, il 99,35% della corrente prodotta dal piccolo Stato dell'America Centrale è stata di provenienza non fossile, dunque non inquinante. L'annuncio è stato dato dal Centro Nazionale di Controllo dell'Energia costaricano (CENCE). Stando ai dati pubblicati dall'Istituto Costaricano di Elettricità (ICE), per il già molto virtuoso paese si tratta del miglior risultato dal 1987 a questa parte. Dei 5.575 Gigawattora prodotti nel primo semestre di quest'anno, il 74,85% è stato realizzato attraverso impianti idroelettrici, l'11,10% grazie ad energia geotermica, l'11,92% con impianti eolici, l'1,47% bruciando biomasse e lo 0,01% da fotovoltaico. Solo lo 0,65% è stato ottenuto da fonti fossili, in quello che è un vero e proprio record a livello planetario oltre che un grande vanto per il Costa Rica.

Già lo scorso anno il Paese aveva battuto il proprio miglior risultato storico coprendo per 250 giorni il fabbisogno di elettricità con la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, migliorando significativamente i record precedenti. Su base annuale il Costa Rica nel 2016 aveva coperto il 96,85% della domanda elettrica nazionale grazie alle fonti rinnovabili. Si tratta di un successo sicuramente agevolato dal fatto che il Costa Rica è un piccolo Stato che conta meno di 5 milioni di abitanti ma che, in compenso, è ricco di risorse energetiche naturali da poter "sfruttare". Quello del paese americano rappresenta sicuramente un importante esempio positivo che con adeguate politiche potrebbe essere seguito da molte altre nazioni con caratteristiche geografiche simili.