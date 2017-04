Una storia di violenza su animali come purtroppo se ne vedono molte ma questa volta con un lieto fine, è quella che hanno deciso di raccontare gli agenti della Questura di Palermo su facebook e che vede come protagonista Achille, un cucciolo di cane strappato dalle grinfie del suo padrone nel capoluogo siciliano e consegnato ora a una nuova famiglia che si occuperà di lui con amore. Achille, così ribattezzato dal poliziotto che lo ha salvato per ricordare l’eroe mitologico che venne immerso a testa in giù nel fiume Stige, era rimasto vittima di una violenza bruta e selvaggia e giaceva in una pozza di sangue quando i poliziotti lo hanno trovato nel luglio scorso.

Il vecchio proprietario, in preda ad un raptus, infatti aveva tentato di annegare il cucciolo immergendolo in acqua, tenendolo dalle zampe posteriori. Infine aveva deciso di picchiarlo brutalmente arrivando poi letteralmente a strappargli un orecchio a morsi. Strappato appena in tempo alla violenza, Achille è stato poi curato in una clinica veterinaria ed ora ha trovato anche una nuova casa e una famiglia che lo ha adottato. "Gli stessi agenti che lo hanno salvato sono andati a trovarlo nella splendida casa in cui vive, libero di scorrazzare, tra le amorevoli cure della sua nuova amica umana che lo ha adottato. L’incontro tra Achille e i suoi due “Angeli Custodi” è stato emozionante: il cane li ha immediatamente riconosciuti, correndo tra le loro braccia" hanno raccontato dalla Questura.