Sconcertante scoperta nelle scorse ore in un appartamento di Genova Sampierdarena: all'interno dell'abitazione di famiglia una donna di 48 anni con disturbi psichici si era rinchiusa con il cadavere del padre morto da oltre un mese senza che nessuno se ne accorgesse. La scoperta nella tarda serata di giovedì solo per caso dopo che la donna si era chiusa alle spalle la porta senza chiavi di casa rimanendone fuori e aveva chiesto aiuto ai vicini. Questi ultimi infatti hanno allertato vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto aprendo la porta e facendo la macabra scoperta.

Una volta entrati infatti i pompieri hanno avvertito un forte odore provenire dall'interno scoprendo che la porta del bagno era stata sigillata con degli asciugamani. Dentro giaceva il corpo senza vita dell'anziano padre della 48enne in avanzato stato di decomposizione. È scattata immediatamente la segnalazione e sul posto sono accorsi forze dell'ordine e anche i sanitari che, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, hanno sottoposto la donna a trattamento sanitario obbligatorio. La 48enne infatti soffre di gravi patologie psichiatriche e da tempo era seguita dal servizio di salute mentale della zona. Resta da stabilire come mai in tutto questo tempo nessun assistente sociale si fosse accorto della tragedia.