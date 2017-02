Fin dall'adolescenza il cibo era diventato la sua ossessione tanto da accumulare un peso ragguardevole già all'età di 15 anni. Una condizione che ben presto l'aveva portata ad essere oggetto di insulti e sberleffi anche in famiglia dove il padre aveva iniziato a chiamarla Godzilla riferendosi alla sua mole che cresceva sempre di più. Per questo si era sottoposta anche ad un intervento chirurgico allo stomaco all'età di 16 anni. Neanche questo però era bastato per farle cambiare vita e dopo cinque anni ha iniziato a guadagnare di nuovo peso. Mettendo chili su chili è arrivata al record di 300 chilogrammi. Un punto limite che ormai l'aveva costretta all'immobilità in casa.

Per questo una donna statunitense di 41 anni, Erica Wall, originaria di Lompoc, in California, ha deciso una volta per tutta di dire basta a questa situazione per poter tornare a prendere in mano la sua vita. Erica è volato a Houston, in Texas, nonostante il rischioso viaggio che poteva costarle la vita, in modo da incontrare un chirurgo specialista in perdita di peso e sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico di bypass gastrico.

"Il cibo è stato sempre una parte importante della mia vita. Non c'era alcun controllo in casa su cosa mangiavamo. I miei genitori non ci hanno mai detto di smettere quando eravamo piccoli così ho mangiato sempre quello che volevo" ha ricordato, aggiungendo: "I ragazzi mi deridevano e inventavano nomi, ma nulla mi ha faceva male più delle parole di mio padre me mi prendeva in giro. Diceva alcune cose davvero offensive, affermando ‘Che è successo alla mia bella bambina? È andata a dormire una notte e si è svegliata Godzilla". Grazie all'intervento ora la donna è riuscita a perdere oltre 85 chilogrammi e può tornare a muoversi anche se sempre con l'aiuto di stampelle ma il percorso da intraprendere è ancora molto lungo.