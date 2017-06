"C'è il nostro piccolo vicino che da quando suo padre è stato inviato in missione in Siria ogni giorno bussa alla nostra porta e chiede di poter stare con il nostro papà", così una delle tre figlie di Dean Cravens, un uomo statunitense di Belleville, nello stato dell'Illinois, descrive l'originale amicizia tra il padre e il piccolo Brian Kelly, un bambino di 5 anni loro vicino di casa. Da quando il padre che è un militare dell'aviazione Usa, è stato inviato in missione all'estero, infatti, il piccolo ha iniziato a sentirsi solo e si è legato un po' alla volta e in maniera straordinaria al suo vicino di casa col quale gioca, fa lunghe passeggiate e addirittura piccoli lavoretti domestici e di giardinaggio.

A raccontare la storia che ha commosso molte persone è stata la mamma del piccolo Brian, spiegando: "È un ragazzo timido e ama il padre col quale ama stare in giardino. Sfortunatamente mi marito è stato inviato all'estero così lui si è legato al vicino dopo averlo visto più volte lavorare in giardino". Brian in effetti è affascinato erbaccia e tosaerba e così ha avvicinato il 47enne Cravens e pina piano ha stretto una solida amicizia. Dean, che ha tre figlie che vanno dai 16 ai 26 anni, ha iniziato prima a offrirgli piccoli lavori di giardinaggio poi però i due hanno scoperto interessi comuni come golf, baseball e basket. "Mi piace insegnare e insegnargli qualcosa. Non ho un figlio. Ho tre figlie ed è divertente stare attorno a un ragazzo. È diverso" ha spiegato l'uomo