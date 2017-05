Per alcuni avrebbe già preso il posto del famigerato Blue Whale. Più probabilmente si tratta dell’ennesima trovata da ragazzini. Consiste nello sdraiarsi in piena carreggiata per farsi fotografare e filmare con le auto in arrivo per poi togliersi dalla strada all’ultimo momento. Un gruppetto di studenti tra gli 11 e i 13 anni, venerdì pomeriggio, all'uscita dalla scuola Ungaretti di Spinea, in provincia di Venezia, avrebbero scelto via Rossignago, a due passi dal loro istituto, per sfidarsi a questo folle gioco. La vicenda è stata già fatta notare su Facebook da alcuni residenti. Per fortuna la bravata non ha avuto conseguenze e nessuno è rimasto ferito. Del caso si sono stati interessati anche i carabinieri, che hanno raccomandato di segnalare subito chi assistesse ad una scena del genere di avvertirli.

La denuncia.

”Ieri tornando a casa in via Rossignago ho visto dei ragazzini con la cartella, usciti da scuola, che si distendevano in mezzo alla strada per farsi le foto con le macchine, costrette a frenare di colpo”, racconta una cittadina, “e facevano a gara di chi aveva meno paura a stare in mezzo alla strada, mentre la macchina si avvicinava”. La denuncia ha subito catalizzato l’attenzione del social network, sconcerto ma anche applausi: in molti hanno chiesto più attenzione sia da parte dei genitori, che degli automobilisti.

La nuova moda tra i giovani.

Ma a ben vedere quest’ultima follia giovanile non è esattamente una novità. Qualcosa di analogo era stato già segnalato pochi mesi fa a Este, nel padovano, con giovani tra i 12 e i 15 anni, protagonisti di questa stupida bravata: seduti o sdraiati in mezzo alla strada, pronti a scappare via quando le auto si avvicinano. Ciò che più preoccupa è il fatto che questi pseudo-atti di coraggio possono essere compiuti anche di sera o di notte, quando la visibilità è minore è quindi aumenta il pericolo. L’invito naturalmente è sempre quello di fare attenzione e, nel caso, segnalare alle autorità competenti.

Planking, il gioco che viene dall'estero.

Una discutibile moda che sembra peraltro essere veicolata da quello che all'estero è conosciuto come ‘planking', che letteramente significa “fare la tavola”: i partecipanti si stendono in ambientazioni differenti e spesso pericolose per il gusto del brivido, per poi condividere le immagini divertenti e a volte spettacolari su Facebook.