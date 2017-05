È venuto al mondo prematuramente a sole 28 settimane e con un peso di appena mezzo chilo, una circostanza che gli ha lasciato conseguenze nel fisico e gravissimi problemi di salute, ma nonostante questo ha battuto tutti i pronostici sopravvivendo anche a un delicatissimo intervento chirurgo al cuore pochi giorni dopo la nascita. È la storia di un neonato indiano venuto al mondo nei giorni scorsi in un ospedale di Udaipur, nello stato federato del Rajasthan. Grande quanto un palmo di mano, il piccolo ha gli occhi, il polmone e la pelle non completamente sviluppati oltre ad un grave problema cardiaco che i medici hanno deciso di risolvere comunque per salvargli la vita.

I medici hanno eseguito l'intervento in un'unità di terapia intensiva dopo che il piccolo non rispondeva alle cure farmacologiche ed era troppo delicato per essere trasferito in un centro specializzato. Hanno usato strumenti appositi e miniaturizzati per l'occasione. "La chirurgia era l'ultima opzione. L'operazione è stata particolarmente impegnativa perché il bambino era così debole che non poteva essere toccato" hanno spiegato i medici, aggiungendo: "Lavorare su un neonato, soprattutto quando è così piccolo, è molto impegnativo e rischioso poiché le parti del corpo sono estremamente premature".